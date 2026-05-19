«Мне не нужны звёзды». Анчелотти ответил, будет ли играть Неймар в основе сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос об игровом времении и позиции Неймара на грядущем чемпионате мира.

«Моя оценка Неймара касалась его физических кондиций. В последних матчах он получал игровую практику. Возможно, до старта чемпионата мира у него ещё будет время прибавить в форме. Но мы понимаем, насколько важны его опыт участия в подобных турнирах, отношение коллектива к нему и атмосфера, которую он способен создать внутри команды.

Хочу сказать предельно ясно: Неймар будет играть только в том случае, если заслужит это. У нас впереди тренировки, по итогам которых и будут приниматься решения. У меня уже есть представление о стартовом составе, однако многое зависит от тренировочного процесса. Все футболисты находятся в хороших кондициях и готовы выходить в основе. У Неймара такая же задача, как и у остальных — помогать сборной.

Нельзя возлагать всю ответственность на одного игрока. Команда должна действовать как единое целое, а каждый футболист — использовать свои качества ради победы на чемпионате мира. Мне не нужны звёзды, мне нужны игроки, готовые работать ради результата.

Я вижу Неймара ближе к центру атаки. В товарищеском матче против Панамы, который станет прощальным перед домашними болельщиками, я постараюсь проверить как можно больше игроков. Это будет частью подготовки», — приводит слова Анчелотти UOL.

Напомним, о вызове Неймара в сборную на чемпионат мира стало официально известно вчера.

