Радимов удивился, что Вендел не попал в заявку сборной бразилии на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов заявил, что полузащитник «Зенита» Вендел заслужил вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира‑2026.

В заявку сборной Бразилии на чемпионат мира попали футболисты «Зенита» Луис Энрике и Дуглас Сантос.

«Рад за Луиса Энрике и Дугласа Сантоса, но меня смущает, что Вендела так и не вызвали в сборную. Он это заслужил», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

17 мая футболисты «Зенита» стали победителями чемпионата России, одолев «Ростов» в 30-м, заключительном туре со счётом 1:0.

Команда Карло Анчелотти сыграет со сборными Марокко, Гаити и Шотландии на групповом этапе чемпионата мира. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля.