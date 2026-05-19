Радимов рассказал, после ухода какого игрока из клуба ЦСКА стал плохо играть

Радимов рассказал, после ухода какого игрока из клуба ЦСКА стал плохо играть
Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов заявил, что «Зениту» пошёл на пользу трансфер защитника Игоря Дивеева, и отметил, что именно после ухода Игоря из клуба ЦСКА стал выступать плохо.

«Зенит» от этого обмена выиграл с запасом. В паре с Нино это был непроходимый центр обороны. После его ухода и ЦСКА посыпался, — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В середине января Дивеев стал игроком «Зенита», а нападающий Лусиано перешёл из команды из Санкт-Петербурга в московский ЦСКА.

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар», в активе которого 66 очков, расположился на второй строчке.

