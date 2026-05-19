Радимов рассказал, после ухода какого игрока из клуба ЦСКА стал плохо играть

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов заявил, что «Зениту» пошёл на пользу трансфер защитника Игоря Дивеева, и отметил, что именно после ухода Игоря из клуба ЦСКА стал выступать плохо.

«Зенит» от этого обмена выиграл с запасом. В паре с Нино это был непроходимый центр обороны. После его ухода и ЦСКА посыпался, — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В середине января Дивеев стал игроком «Зенита», а нападающий Лусиано перешёл из команды из Санкт-Петербурга в московский ЦСКА.

По итогам нынешнего сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар», в активе которого 66 очков, расположился на второй строчке.