Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Дзерби нашёл в возможном вылете «Тоттенхэма» мотивацию для себя

Де Дзерби нашёл в возможном вылете «Тоттенхэма» мотивацию для себя
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби рассказал о мотивации в концовке сезона-2025/2026.

«Мы должны найти новую мотивацию в этом давлении. Если все хотят вылета «Тоттенхэма», это огромная мотивация для меня и, надеюсь, для моих игроков. Мы должны принять, что футбол прекрасен из-за соперничества. Хорошо представить себе, как мы празднуем победу на их стадионе. Поэтому футбол и такой, правда?

Это мотивация, это вызов. Если вызов сложнее, нам лучше найти новую мотивацию и быть сосредоточенными на том, чтобы держаться вместе с начала и до конца игры.

Мы не можем начинать игру с мыслью о ничьей. Мы должны начинать игру, мы готовимся к игре и на собрании говорим о том, что нужно выиграть матч. Все хотят остаться в лиге, все хотят достичь этой цели, и только потом мы можем говорить обо всём остальном», — сказал Де Дзерби на пресс-конференции.

Тоттенхэм» занимает 17-е место в таблице английской Премьер-лиги — у клуба 38 очков после 36 игр.

Материалы по теме
Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью с «Лидсом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android