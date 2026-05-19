Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» интересуется защитником «Интера» Думфрисом

«Ливерпуль» интересуется защитником «Интера» Думфрисом
Комментарии

«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Интера» Дензелу Думфрису, утверждает инсайдер Николо Скира.

Мерсисайдцы рассматривают возможность покупки 30-летнего игрока, в контракте которого есть пункт об отступных в размере € 25 млн. Примечательно, что воспользоваться данным пунктом могут только клубы, не выступающие в чемпионате Италии.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» намерен конкурировать с «Ливерпулем» за переход Думфриса.

Думфрис играет за «Интер» с августа 2021 года. В сезоне-2025/2026 защитник забил пять голов и сделал две результативные передачи в 28 матчах за клуб во всех турнирах.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Лаутаро Мартинес сделал заявление о своём будущем в «Интере»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android