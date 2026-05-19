«Ливерпуль» интересуется защитником «Интера» Думфрисом

«Ливерпуль» проявляет интерес к защитнику «Интера» Дензелу Думфрису, утверждает инсайдер Николо Скира.

Мерсисайдцы рассматривают возможность покупки 30-летнего игрока, в контракте которого есть пункт об отступных в размере € 25 млн. Примечательно, что воспользоваться данным пунктом могут только клубы, не выступающие в чемпионате Италии.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» намерен конкурировать с «Ливерпулем» за переход Думфриса.

Думфрис играет за «Интер» с августа 2021 года. В сезоне-2025/2026 защитник забил пять голов и сделал две результативные передачи в 28 матчах за клуб во всех турнирах.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 25 млн.