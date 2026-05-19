Константин Генич объяснил, почему его разочаровал последний тур РПЛ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич заявил, что остался разочарован от последнего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Есть ли ощущение, что последний тур разочаровал? Есть. Я ждал большего огня. Я всё время подгонял интригу. Например, как здорово было бы забить сейчас «Спартаку» и посмотреть на реакцию «Пари НН». При счёте 2:2 они должны были бросить всё, нестись вперёд и забивать. Как-то всё слишком буднично, банально. Ожидаемый быстрый гол «Зенита» и спокойная концовка после удаления Чистякова. «Краснодар» в конце будто бы искал варианты, чтобы Сперцян стал рекордсменом по голевым передачам. Он в итоге записал голевое действие, но как автор забитого мяча.

Я не увидел какой-то прыти от «Локомотива» в борьбе за третье место. И никакой агрессии от «Спартака», что им надо взять бронзу и подавить всеми силами махачкалинское «Динамо». Самые огненные матчи – первый тайм в Самаре и дубль Грулёва с «Рубином», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

