Новый главный тренер сборной Украины прокомментировал своё назначение

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал своё назначение на пост наставника национальной команды.

«Я невероятно счастлив оказаться здесь. И не менее счастлив получить такую большую ответственность. Для меня это первый опыт работы главным тренером команды. Сейчас меня переполняют эмоции и чувство огромной ответственности.

У меня были и другие варианты продолжения карьеры, однако когда поступило предложение от сборной Украины, у меня не осталось никаких сомнений. Я очень благодарен за эту возможность, — сказал Мальдера на пресс-конференции.

Напомним, для тренера это будет первый опыт самостоятельной работы. Последним клубом Мальдеры остаётся «Марсель», где он входил в штаб своего соотечественника Роберто Де Дзерби.

