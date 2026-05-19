Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новый главный тренер сборной Украины прокомментировал своё назначение

Новый главный тренер сборной Украины прокомментировал своё назначение
Комментарии

Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал своё назначение на пост наставника национальной команды.

«Я невероятно счастлив оказаться здесь. И не менее счастлив получить такую большую ответственность. Для меня это первый опыт работы главным тренером команды. Сейчас меня переполняют эмоции и чувство огромной ответственности.

У меня были и другие варианты продолжения карьеры, однако когда поступило предложение от сборной Украины, у меня не осталось никаких сомнений. Я очень благодарен за эту возможность, — сказал Мальдера на пресс-конференции.

Напомним, для тренера это будет первый опыт самостоятельной работы. Последним клубом Мальдеры остаётся «Марсель», где он входил в штаб своего соотечественника Роберто Де Дзерби.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

Материалы по теме
Официально
Бывший тренер «Милана» и «Марселя» возглавил сборную Украины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android