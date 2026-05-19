Бывший игрок «Реала» войдёт в штаб Жозе Моуринью в мадридском клубе — журналист

По информации журналиста Мигеля Серрано, которой он поделился в соцсетях, в тренерский штаб Жозе Моуринью в «Реале» войдёт бывший игрок мадридского клуба.

Сообщается, что основной задачей экс-футболиста станет работа непосредственно с командой и передача игрокам ценностей «Реала» после событий нынешнего сезона.

При этом имя бывшего игрока, который присоединится к штабу Моуринью, пока не раскрывается.

Вчера Фабрицио Романо сообщил, что сделка по подписанию контракта с Жозе Моуринью и «Реалом» закрыта, однако официального объявления пока не было.

Ранее сообщалось о том, что контракт Жозе с мадридским клубом будет подписан на два года.

