Бывший игрок «Реала» войдёт в штаб Жозе Моуринью в мадридском клубе — журналист

По информации журналиста Мигеля Серрано, которой он поделился в соцсетях, в тренерский штаб Жозе Моуринью в «Реале» войдёт бывший игрок мадридского клуба.
Сообщается, что основной задачей экс-футболиста станет работа непосредственно с командой и передача игрокам ценностей «Реала» после событий нынешнего сезона.
При этом имя бывшего игрока, который присоединится к штабу Моуринью, пока не раскрывается.
Вчера Фабрицио Романо сообщил, что сделка по подписанию контракта с Жозе Моуринью и «Реалом» закрыта, однако официального объявления пока не было.
Ранее сообщалось о том, что контракт Жозе с мадридским клубом будет подписан на два года.
Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком