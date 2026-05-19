«Как к этому пришли?» Генич раскритиковал ЦСКА за комплектование обороны

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич подверг критике трансферы ЦСКА в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«Надо иногда критиковать клубы за трансферную политику и стратегическое мышление. Год назад у ЦСКА была просто непроходимая оборона. Дивеев, Роша, Мойзес, Гаич и Акинфеев в хорошей форме. Это просто была «стена». Что осталось? Мойзес поругался с Челестини, травмировался, наудалялся. Слева надо возвращать Кругового, который всё грезит игрой в атаке.

В центре обороны пришли к весне с парой Лукин — Данилов. Классные перспективные ребята, но явно не Дивеев и Роша. Ну и Гаич не молодеет. Как к этому пришли в стратегически мыслящем ЦСКА? Может быть, слишком большая вера была в трансферы Жоао Виктора и Матеуса Рейса. И она сыграла против команды. Думали, те придут с европейским опытом и лидерскими качествами», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

По итогам сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

