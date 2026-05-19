Индзаги покинет «Аль-Хиляль» — Tuttomercatoweb

Главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги покинет команду после последнего матча чемпионата Саудовской Аравии в сезоне-2025/2026, информирует Tuttomercatoweb.

По данным источника, причиной ухода 50-летнего итальянца в том числе стали критика в адрес нескольких дорогостоящих летних приобретений, которые не оправдали ожиданий, а также смена владельца клуба. На данный момент предстоящее увольнение практически подтверждено.

Индзаги трудится в «Аль-Хиляле» с июня 2025 года. Под его руководством команда в 51 матче одержала 37 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Аль-Хиляль» занимает второе место в таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 81 балл. Лидирует «Аль-Наср» — 83 очка после 33 встреч. Командам осталось сыграть по одной игре.