Фабрицио Романо подтвердил уход Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил клубу о своём решении покинуть команду этим летом.

Сообщается, что решение уже принято и официальное объявление ожидается в ближайшее время. По данным источника, Гвардиола в скором времени попрощается с болельщиками «Манчестер Сити».

Также отмечается, что в клубе уже определён приоритетный кандидат на замену — им является Энцо Мареска, который рассматривается как единственный вариант для возможного назначения на пост главного тренера.

Напомним, сам Гвардиола ушёл от ответа на вопрос об уходе на вчерашней пресс-конференции.

