У игрока «Сити» Стоунса «нет ответов», почему он не играл во второй половине чемпионата

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз заявил, что у него «нет ответов», почему он практически не играл во второй половине сезона.

«Это сложный сезон. Думаю, в первой половине сезона я сыграл довольно много матчей, я был задействован, но затем я получил небольшую травму в декабре, а когда вернулся… Таков футбол. У меня нет ответов, почему я не играл», — приводит слова Стоунза BBC.

Стоунз, который покидает клуб в конце сезона, последний раз выходил на поле в стартовом составе в матче английской Премьер-лиги ещё 26 октября.

После нового года защитник лишь трижды попадал в стартовый состав «Манчестер Сити», причём все три раза это произошло в кубковых соревнованиях.