Букайо Сака вышел на пятое место по ассистам за «Арсенал» в АПЛ

Фланговый нападающий «Арсенала» Букайо Сака отдал голевую передачу в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:0) и стал пятым игроком «канониров» в истории с 50 ассистами в чемпионате Англии. Об этом сообщает Squawka.

Лидером рейтинга является Деннис Бергкамп, у которого в общей сложности 94 результативные передачи за «Арсенал» в АПЛ. На второй строчке расположился Тьерри Анри (74), а топ-3 замкнул Сеск Фабрегас (70). На чётвёртом месте находится Месут Озил (54).

В 48 матчах текущего клубного сезона Сака забил 11 голов и отдал девять голевых передач. «Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии. В активе «канониров» 82 набранных очка в 37 турах. Отрыв от «Манчестер Сити» за один тур до финиша составляет пять очков, но у «горожан» есть игра в запасе.