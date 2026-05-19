Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Букайо Сака вышел на пятое место по ассистам за «Арсенал» в АПЛ

Фланговый нападающий «Арсенала» Букайо Сака отдал голевую передачу в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:0) и стал пятым игроком «канониров» в истории с 50 ассистами в чемпионате Англии. Об этом сообщает Squawka.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Хаверц – 37'    

Лидером рейтинга является Деннис Бергкамп, у которого в общей сложности 94 результативные передачи за «Арсенал» в АПЛ. На второй строчке расположился Тьерри Анри (74), а топ-3 замкнул Сеск Фабрегас (70). На чётвёртом месте находится Месут Озил (54).

В 48 матчах текущего клубного сезона Сака забил 11 голов и отдал девять голевых передач. «Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии. В активе «канониров» 82 набранных очка в 37 турах. Отрыв от «Манчестер Сити» за один тур до финиша составляет пять очков, но у «горожан» есть игра в запасе.

