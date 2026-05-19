Орлов объяснил, почему считает чемпионство «Зенита» заслуженным

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, почему считает заслуженным чемпионство «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Он подчеркнул, что петербуржцы обыграли всех прямых конкурентов.

«Я поздравляю всех болельщиков «Зенита» и жителей Санкт-Петербурга! «Зенит» — это визитная карточка города. И очень хорошо, что они держат марку. Самый главный итог, что «Зенит» обыграл все команды, с которыми боролся за медали. По сумме двух матчей и «Краснодар» обыграли, и «Спартак», и «Локомотив», и ЦСКА, и «Динамо». Мы обыграли всю Москву и Краснодар. Поэтому законное чемпионство», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

Для «Зенита» это чемпионство стало 11-м в истории. Сине-бело-голубые вышли на первое место по количеству чемпионских титулов в Российской Премьер-Лиге.