Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов объяснил, почему считает чемпионство «Зенита» заслуженным

Орлов объяснил, почему считает чемпионство «Зенита» заслуженным
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, почему считает заслуженным чемпионство «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Он подчеркнул, что петербуржцы обыграли всех прямых конкурентов.

«Я поздравляю всех болельщиков «Зенита» и жителей Санкт-Петербурга! «Зенит» — это визитная карточка города. И очень хорошо, что они держат марку. Самый главный итог, что «Зенит» обыграл все команды, с которыми боролся за медали. По сумме двух матчей и «Краснодар» обыграли, и «Спартак», и «Локомотив», и ЦСКА, и «Динамо». Мы обыграли всю Москву и Краснодар. Поэтому законное чемпионство», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

Для «Зенита» это чемпионство стало 11-м в истории. Сине-бело-голубые вышли на первое место по количеству чемпионских титулов в Российской Премьер-Лиге.

Материалы по теме
Чемпионская раздевалка «Зенита». Невероятные эмоции!
Истории
Чемпионская раздевалка «Зенита». Невероятные эмоции!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android