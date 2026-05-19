Артём Карпукас допустил, что больше не сыграет за «Локомотив»

Артём Карпукас допустил, что больше не сыграет за «Локомотив»
Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал ситуацию с контрактами в столичном клубе и допустил, что больше не сыграет за железнодорожников. Его контракт истекает летом 2027-го. В январе клуб покинул хавбек Дмитрий Баринов.

— Ты, Воробьёв, Баринов — не кажется, что проблемы «Локомотива» с контрактами лидеров становятся системой?
— У каждого своя история, тяжело сказать, из-за чего это происходит. Не думаю, что это какая-то система.

— Допускаешь, что матч с ЦСКА стал для тебя последним за «Локо»?
— Всё возможно, — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

