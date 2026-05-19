Сергей Шавло: может, «Спартак» будет злее в Кубке после ничьей с «Динамо» Мх



Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал ничью команды в матче 30-го, заключительного тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра прошла 17 мая на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась со счётом 0:0.

«Учитывая наши отношения с ЦСКА, команда могла нам наследить в матче с «Локомотивом». Но сыграли профессионально! Надо их поблагодарить за это — серьёзно отнеслись к последнему матчу. Всё было на стороне «Спартака». К сожалению, не нашлось игроков, которые могли бы забить. Надо было раньше выпускать второго нападающего, чтобы увеличить агрессию впереди. Выпустили в конце, но было поздновато. Пару шансов было, но стопроцентных нет. Хотя играли с преимуществом. Надо было проявить сверх усилия.

С другой стороны, может, будут злее в Кубке после ничьей с «Динамо» в Махачкале. Не могу сказать, что с Махачкалой берегли себя к «Краснодару». Был смысл поберечь Барко. Дали другим шанс. Его надо было использовать», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.