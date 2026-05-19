Фати и ещё два игрока могут заменить Фермина Лопеса из «Барселоны» в заявке Испании на ЧМ

Три футболиста претендуют на то, чтобы заменить полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса в заявке сборной Испании на чемпионат мира 2026 года. Как сообщает инсайдер Решад Рахман в соцсети X, в числе кандидатов вингеры Ансу Фати из «Монако», Альберто Молейро из «Вильярреала» и центральный полузащитник Пабло Форнальс из «Бетиса».

Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Рафинья – 28'     2:0 Рафинья – 62'     2:1 Иско – 69'     3:1 Канселу – 74'    

Ранее «Барселона» сообщила, что Лопес получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы в матче 37-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (3:1). Игроку потребуется операция. Окончательный состав сборной Испании на ЧМ-2026 станет известен 25 мая. По данным СМИ, турнир также пропустят защитник Даниэль Карвахаль и форвард Альваро Мората.

