Фати и ещё два игрока могут заменить Фермина Лопеса из «Барселоны» в заявке Испании на ЧМ
Поделиться
Три футболиста претендуют на то, чтобы заменить полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса в заявке сборной Испании на чемпионат мира 2026 года. Как сообщает инсайдер Решад Рахман в соцсети X, в числе кандидатов вингеры Ансу Фати из «Монако», Альберто Молейро из «Вильярреала» и центральный полузащитник Пабло Форнальс из «Бетиса».
Испания — Примера . 37-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 22:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Рафинья – 28' 2:0 Рафинья – 62' 2:1 Иско – 69' 3:1 Канселу – 74'
Ранее «Барселона» сообщила, что Лопес получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы в матче 37-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (3:1). Игроку потребуется операция. Окончательный состав сборной Испании на ЧМ-2026 станет известен 25 мая. По данным СМИ, турнир также пропустят защитник Даниэль Карвахаль и форвард Альваро Мората.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 мая 2026
-
10:58
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:25
-
10:20
-
10:20
-
10:15
-
10:05
-
09:55
-
09:50
-
09:47
-
09:46
-
09:31
-
09:27
-
09:25
-
08:40
-
08:37
-
08:30
-
08:05
-
08:00
-
07:55
-
07:20
-
07:15
-
07:00
-
06:50
-
06:19
-
06:03
-
05:48
-
05:41
-
05:24
-
05:18
-
04:53
-
04:53