Букайо Сака стал вторым самым молодым игроком с 50 голами и 50 ассистами в АПЛ

Фланговый нападающий «Арсенала» Букайо Сака отдал результативную передачу во встрече 37-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:0) и стал вторым самым молодым игроком в истории АПЛ, у которого 50 голов и 50 ассистов в чемпионате Англии. Об этом сообщает Opta Sport.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Бёрнли
1:0 Хаверц – 37'    

На момент достижение этого показателя Саке исполнилось 24 года 255 дней. Лидером рейтинга является экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, добившийся подобного в 24 года 84 дня.

В 48 матчах текущего клубного сезона Сака забил 11 голов и отдал девять голевых передач. «Арсенал» занимает первое место в чемпионате Англии. В активе «канониров» 82 набранных очка в 37 турах. Отрыв от «Манчестер Сити» за один тур до финиша составляет пять очков, но у «горожан» есть игра в запасе.

