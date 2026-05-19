Тренер «Манчестер Юнайтед» Кэррик: мы хотели завершить сезон на высокой ноте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (3:2).

— После этой победы вы гарантировали себе третье место в АПЛ и попрощались с некоторыми футболистами. День получился идеальным?

— Это был хороший день. Мы очень хотели завершить сезон на высокой ноте. Мы добились значительных успехов как команда и как клуб. Непросто дойти до этого этапа сезона, сохранив ту самую искру. А то, как мы закончили сезон, по многим причинам делает этот день для нас хорошим, — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.