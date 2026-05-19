Кирьяков: «Динамо» надо забыть этот провальный сезон — не стоило надеяться на чудеса

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков подвёл итоги сезона для команды. Бело-голубые заняли седьмое место в Мир Российской Премьер-Лиге, а в Фонбет Кубке России вылетели на стадии финала Пути РПЛ.

«Перед «Динамо» обозначили задачу: приоритетом была борьба за Кубок. После осеннего провального этапа не стоило даже и близко надеяться на какие-то чудеса и подняться выше в таблице РПЛ. Всё должны были бросить на матч с «Краснодаром» в Кубке, чтобы попытаться завоевать трофей и подсластить горькую пилюлю. Нельзя винить кого-то или бросать упрёк футболистам, что бездарно провели финал Пути РПЛ.

В серии пенальти не воспользовались ошибкой «Краснодара» и сами дрогнули. Сказалось давление. Сезон провальный. Понятно, что набрали неплохое количество очков весной, но это как мёртвому припарки. Надо забыть этот период и готовиться к следующему сезону», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.