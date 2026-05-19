«Челси» — «Тоттенхэм»: во сколько начало матча 37-го тура АПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 19 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл (Нунатон). Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. Матч не будет официально показан на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Челси» занимает 10-е место в чемпионате Англии. В активе «синих» 49 очков в 36 играх. «Тоттенхэм» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Шпоры» набрали 38 очков. Отрыв от зоны вылета составляет два очка.