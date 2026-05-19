Кэррик назвал факторы, которые могут помочь «Манчестер Юнайтед» стать сильнее

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился мнением о выходе клуба на новый уровень. Ранее манкунианцы обеспечили себе третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Думаю, здесь нужно обратить внимание на два момента. Нам следует понимать то, к чему мы стремимся, в сравнении с тем, где находимся сейчас. А ещё следует осознавать, какие шаги для этого требуются. Я искренне считаю, что сам факт того, что мы добрались туда, где находимся сейчас, уже невероятен. Футболистам нужно отдать должное. Нужно просто и дальше становиться лучше. Чем выше в турнирной таблице ты хочешь подняться, тем тяжелее. Ты должен делать большие шаги, но каждый из них становится всё труднее.

Развитие команды — это, безусловно, важный аспект, однако это не является намёком на недостатки нынешнего состава, просто нужно продолжать двигаться вперёд. У нас в команде собраны хорошие футболисты, теперь нужно поработать над совершенствованием. Если потребуется кого-то подписать, то займёмся этим. В этом могут помочь в том числе и молодые игроки, для них это станет дополнительным опытом выступления за клуб. Нужно просто идти вперёд, нет никакого волшебного рецепта. Это тяжёлый труд, немного мозгового штурма и наличие качественных футболистов в составе», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.

