«Челси» — «Тоттенхэм»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 19 мая, состоится матч 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл (Нунатон). Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Челси» и «Тоттенхэма» друг с другом:

1 ноября 2025-го, АПЛ, 10-й тур, «Тоттенхэм» — «Челси» — 0:1;

3 апреля 2025-го, АПЛ, 30-й тур, «Челси» — «Тоттенхэм» — 1:0,

8 декабря 2024-го, АПЛ, 15-й тур, «Тоттенхэм» — «Челси» — 3:4;

2 мая 2024-го, АПЛ, 26-й тур, «Челси» — «Тоттенхэм» — 2:0,

6 ноября 2023-го, АПЛ, 11-й тур, «Тоттенхэм» — «Челси» — 1:4;

