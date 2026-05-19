Мареска в устной форме согласовал контракт с «Манчестер Сити» — Романо

Экс-тренер «Челси» Энцо Мареска в устной форме согласовал условия сотрудничества с «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, итальянский тренер уже на протяжении долгого времени является приоритетным кандидатом на пост наставника «горожан», он сменит Хосепа Гвардиолу. В ближайшее время Мареска подпишет контракт с «Манчестер Сити», срок действия трудового договора будет рассчитан на три года. В послужном списке Марески также есть «Лестер Сити», «Вест Хэм Юнайтед», «Севилья» и другие команды. Стоит отметить, что итальянец уже работал в «Манчестер Сити» в качестве ассистента с 2022 по 2023 год, а также с молодёжной командой «горожан».