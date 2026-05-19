Агент Дивеева: Игорь шёл к титулу всю карьеру, теперь он точно доволен переходом в «Зенит»

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Дивеева, отреагировал на завоевание чемпионского титула игрока после переезда в Санкт-Петербург.

«Я очень рад за Игоря. Рад, что переход в «Зенит» оправдал себя, да и он шёл к этому титулу. Всей своей карьерой Игорь доказывал, что достоит звания чемпиона. Результаты в футболе бывают алогичные, когда дело касается персональных карьер, но тут всё максимально логично. Могу предполагать, что теперь он точно доволен. С нашей точки зрения, переход оказался удачным. Для Игоря точно более удачным, чем для Гонду», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.