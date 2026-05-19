Тренер «МЮ» Кэррик оценил игру Шешко, Мбемо и Куньи в сезоне-2025/2026

Тренер «МЮ» Кэррик оценил игру Шешко, Мбемо и Куньи в сезоне-2025/2026
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался об уровне игры нападающих команды Беньямина Шешко, Брайана Мбемо и Матеуса Куньи в нынешнем сезоне.

«Каждый из парней отлично провёл свой первый сезон за клуб. В плане голов и ассистов могу их похвалить. Очень важно справляться с трудностями, адаптироваться и становиться лучше на протяжении сезона. Следующий сезон будет полон новых испытаний, и сохранение как минимум нынешнего уровня — одно из них. Я доволен каждым из этих футболистов, уверен, что дальше будет только лучше», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.

В 32 матчах нынешнего клубного сезона у Шешко 12 голов и одна голевая передача, у Мбемо в 33 матчах 11 мячей и три ассиста, Кунья за 35 игр забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи.

