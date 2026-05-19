Финал Лиги Европы 2026: дата, время, где пройдёт матч «Фрайбург» — «Астон Вилла»

В среду, 20 мая, состоится финальный матч Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Фрайбург» (Германия) и «Астон Вилла» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

На стадии полуфинала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Брагу» со счётом 4:3. На аналогичном этапе состязания «Астон Вилла» по сумме двух матчей обыграла «Ноттингем Форест» со счётом 4:1.

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.