Червиченко: «Зениту» надо сразу дать золото в следующем сезоне, чтобы была честная борьба

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ сезона-2025/2026.

«Такого несуразного чемпиона я ещё не видел. Честно говоря, когда Угальде в том году стал лучшим бомбардиром, подумал, что у нас в футболе не всё в порядке. А когда «Зенит» вчера стал чемпионом, понял, что футбол у нас в кризисе. За исключением питерских ребят, все понимают цену этого чемпионства. В первую очередь им надо думать не о футболе, а как исправить имиджевую ситуацию. Реакция на чемпионство «Зенита» будет очень острой. Думаю, в следующем сезоне, чтобы была честная борьба, «Зениту» надо сразу дать золотые медали. Остальные пусть уже играют между собой в нормальный футбол», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

