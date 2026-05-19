Генич выделил лидеров чемпионского «Зенита» и похвалил клуб за зимний трансфер

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о подборе футболистов в «Зените».

«У «Зенита» есть индивидуальное мастерство, неплохой уровень физической готовности, делающие разницу футболисты: я в восторге от Вендела, от Глушенкова в больших матчах, от Луиса Энрике. Соболев использовал свой шанс. И просто аплодисменты за Дивеева, который встал как влитой в центр защиты. У нас вообще нет центральных защитников в РПЛ, а «Зенит» забрал последнего. Причём сделал это, отдав неликвид и заплатив чуть-чуть», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».