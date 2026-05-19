Нападающий «Пари НН» Бальбоа: Нижний Новгород заслуживает, чтобы быть представленным в РПЛ

Нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа поделился мнением о вылете команды из Мир РПЛ, а также высказался о своём будущем.

«Разочарованы результатом, так как не выполнили задачу на сезон. Грустно. Чувствую тоску. Хотел бы извиниться перед болельщиками, так как они доверились нам, поддерживали, но мы не смогли порадовать их.

Нижний Новгород заслуживает, чтобы быть представленным в РПЛ. У клуба есть всё необходимое, чтобы вернуться. Город красивый, здесь живут люди, которые относятся к окружающим с теплотой. Надеюсь, что перед нами будет стоять задача выйти в РПЛ.

Каково моё будущее? У меня действующий контракт с клубом. Чувствую себя в Нижнем Новгороде комфортно, мне здесь нравится. Но профессия футболиста такова, что никогда не знаешь, что случится дальше. Думаю, что не только я, но и любой игрок скажет, что готов биться до конца. Повторюсь, Нижний Новгород заслуживает команды в РПЛ», — приводит слова Бальбоа официальный телеграм-канал нижегородского клуба.

