Константин Генич описал разницу между «Зенитом» и «Краснодаром» в гонке РПЛ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич высказался о разнице между «Зенитом» и «Краснодаром» в чемпионской гонке Мир РПЛ.

«Краснодар» в общей сложности лидировал 24-25 туров. Если бы они стали чемпионами, то вопросов о заслуженности бы не возникло. Но «Краснодар» – из той категории команд, которые выигрывают «на жилах». Если они не будут выкладываться на 100%, то от них результат может уплыть. А «Зенит» вырывает победы, даже не играя в силу своего потенциала. Они могут выигрывать матчи и не прилагать максимум усилий. «Краснодар» же обязан выкладываться на 100%», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».