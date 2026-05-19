Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» показал новую домашнюю форму на сезон-2026/2027

«Ливерпуль» показал новую домашнюю форму на сезон-2026/2027
Комментарии

Английский «Ливерпуль» и компания adidas презентовали новую домашнюю форму команды на сезон-2026/2027. Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, новый дизайн вдохновлён культовой формой, в которой «красные» выиграли чемпионат Англии в сезоне-1989/1990.

Фото: ФК «Ливерпуль»

«Новая домашняя форма, объединяющая прошлое и настоящее, отдаёт дань уважения одной из самых ярких эпох в истории клуба, переосмысливая запоминающийся дизайн adidas для нового поколения. Оригинальная форма, в которой «Ливерпуль» играл с 1989 по 1991 год, считается одной из самых культовых в истории клуба. Она стала синонимом одной из величайших команд «красных», завоевавших рекордные 18 чемпионских титулов — больше, чем любая другая английская команда того времени.

Фото: ФК «Ливерпуль»

Новая домашняя футболка вдохновлена оригинальным дизайном adidas, который сразу узнаваем благодаря динамичному геометрическому узору. В нём сочетаются вневременное клубное наследие и современный спортивный дизайн. Тёмно-красная основа дополнена современным сплошным графическим рисунком, который перекликается с визуальным языком оригинала конца 80-х, но при этом выглядит более чётким и современным», — говорится на официальном сайте «Ливерпуля».

Фото: ФК «Ливерпуль»

Материалы по теме
«Ливерпуль» — на дне! Клуб установил антирекорд по количеству поражений за сезон
Истории
«Ливерпуль» — на дне! Клуб установил антирекорд по количеству поражений за сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android