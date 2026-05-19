Тренер «МЮ» Кэррик: в следующем сезоне опыт Шоу будет особенно ценным

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высоко отозвался о защитнике команды Люке Шоу, который к этому моменту принял участие во всех матчах текущего сезона АПЛ.

— Насколько значим тот факт, что Люк Шоу отыграл все матчи в АПЛ к этому моменту и сможет ли он это повторить в следующем сезоне?

— Достичь этого сложно кому бы то ни было, когда игр так много. Иногда это не твоя вина. К сожалению, травмы — это часть футбола, и есть другие факторы, которые влияют на ситуацию. Поэтому возможность выходить в стартовом составе в каждой игре — это действительно фантастика. Следующий сезон — новый сезон, и будут разные матчи. Многое зависит от адаптации, но это также связано с возрастом, опытом и умением следить за своим организмом. Люк сейчас достиг того этапа, когда у него огромный опыт. Он здесь уже давно и знает клуб. В следующем сезоне его опыт будет особенно ценным, независимо от того, сколько игр он сыграет.

— Как вы считаете, заслуживает ли Люк Шоу места в сборной Англии наряду с Гарри Магуайром и Кобби Майну?

— Я точно в этом уверен, однако я не способен на это повлиять. Но его стабильность и уровень игры, его опыт и мастерство неоспоримы. Люк фантастический защитник, и я думаю, что все трое имеют хорошие шансы, — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.