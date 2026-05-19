Нападающий «Реала» Эндрик высказался о включении в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Нападающий «Реала» Эндрик в соцсетях отреагировал на своё включение в заявку сборной Бразилии для участия в чемпионате мира — 2026.

«Спасибо, боже, ты чудесен! Мой первый чемпионат мира с лучшей командой мира, я могу только благодарить бога за этот момент. Теперь пришло время представлять нашу страну! Давайте же выложимся на полную!» — сказано в публикации футболиста.

В 24 матчах прошедшего клубного сезона Эндрик забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

На групповой стадии чемпионата мира сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти встретится с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

