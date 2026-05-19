Константин Генич: ощущение, что цикл «Краснодара» прошёл и надо перезагружаться

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился мнением о ситуации в «Краснодаре». Он выразил мнение, что «быкам» нужна перезагрузка — цикл прошлой команды уже завершился. В завершившемся сезоне «Краснодар» упустил чемпионский титул за тур до конца чемпионата.

«У меня нет ощущения, что это команда-династия. Будто цикл прошёл и надо перезагружаться. Но, учитывая короткое межсезонье и отъезд лидеров на чемпионат мира, ещё нужно 10 раз подумать. Сперцян? Ему сложно будет уйти», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

