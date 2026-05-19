Кирьяков: «Краснодар» подарил «Зениту» чемпионство, а «Динамо» вернуло должок

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о победе «Зенита» в чемпионате России. Сине-бело-голубые обошли «Краснодар» в турнирной таблице за тур до конца благодаря победе «Динамо» (2:1) в 29-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» подарил «Зениту» чемпионство. Решающим моментом стала игра с «Динамо», где «Краснодар» не использовал два момента и шанса, ведя в счёте. Забивай — и вопрос был бы решён. Это неожиданно для «Зенита», что за два метра до финиша они смогли обойти «Краснодар», который допустил ошибку. Была игра нервов: кто из двух претендентов ошибётся.

«Динамо» вернуло должок «Краснодару» спустя два года. Тогда, наоборот, «Краснодар» не позволил бело-голубым стать чемпионами. В футболе прилетает ответочка. Спасибо «Зениту» и «Краснодару» за борьбу и концовку сезона, за которой с интересом все смотрели», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.