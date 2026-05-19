Генич высказал опасения насчёт возможного назначения Лички тренером ЦСКА

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич признался, что у него есть опасения по поводу возможного назначения Марцела Лички на пост главного тренера ПФК ЦСКА.

«Если бы у него были Дивеев и Роша, то я был бы только за. Но с Даниловым, Лукиным и ещё двумя паникёрами – очень опасно. Это будет чем-то напоминать Челестини в матче с «Динамо». Когда ЦСКА побежал в атаку, а их за это наказывали. У Лички очень романтичный футбол. Мне он сам и его подход к футболу нравятся. Но не знаю, как у него получится в ЦСКА. Команда была хороша, когда ей руководили системные тренеры – Федотов и Николич. Они очень чётко понимали, чего хотят. У Челестини круто работали идеи, потом у него появилась власть и он решил: сейчас я здесь покручу-поверчу. Переиграл сам себя», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».