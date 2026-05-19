Форвард «Зенита» Луис Энрике высказался о попадании в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

Форвард «Зенита» Луис Энрике высказался о попадании в заявку на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил состав в понедельник, 18 мая.

«Носить футболку сборной Бразилии всегда было для меня чем-то особенным. Невозможно объяснить чувство, которое испытываешь, представляя нашу страну и наш народ. Оглядываясь назад, я вижу того парня из Вале-ду-Карангола, из Петрополиса, из глубинки Рио-де-Жанейро, гоняющегося за мячом, не представляя, какой долгий путь впереди. Я вижу трудности, дни вдали от дома, моменты сомнений, жертвы моей семьи и всё, с чем мне пришлось столкнуться, чтобы продолжать верить.

Каждый шаг моего пути был значимым. Я горжусь своей историей, своими корнями и каждым человеком, который был со мной на этом пути. Парень из Вале-ду-Карангола всё ещё здесь, внутри меня, сейчас переживающий то, что останется с ним на всю жизнь. Ещё одна мечта, которая должна осуществиться. Мы — Бразилия. Вперёд, на чемпионат мира!» – написал Луис Энрике в соцсети.