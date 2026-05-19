Игрок «Оренбурга» Квеквескири сравнил «Зенит» и «Краснодар»

Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался о «Зените» и «Краснодаре». Команды заняли две верхние строчки в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Краснодар» — экс-чемпионы, а «Зенит» — шестикратные чемпионы России. Это хорошие, сильные команды. Из-за этого они до конца, до последнего тура боролись за первое место. Если они были бы по игре не одинаковые, они бы так нос-нос не шли. Но мне важнее, чтобы «Оренбург» был выше», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

«Зенит» завершил чемпионат на первом месте с 68 очками. Чемпион прошлого сезона «Краснодар» занял второе место, набрав 66 очков. «Оренбург» расположился на 12-й строчке. У команды 29 очков.

