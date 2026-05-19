Нагельсман сообщил Бауманну, что Нойер будет основным вратарём на ЧМ-2026 — Плеттенберг

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман в телефонном разговоре сообщил вратарю бундестим Оливеру Бауманну, что голкипер «Баварии» Мануэль Нойер будет основным голкипером немецкой национальной команды на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

Уточняется, что Нойер будет основным вратарём сборной в том случае, если его травма икроножной мышцы не усугубится. Это разочаровало Бауманна, но он готов отправиться на мировое первенство и в качестве запасного голкипера. В ближайшие дни будут обсуждаться детали вызова Мануэля Нойера в национальную команду.