Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлены судейские назначения на первые переходные матчи за право выступать в РПЛ

Объявлены судейские назначения на первые переходные матчи за право выступать в РПЛ
Комментарии

РФС на официальном сайте объявил судейские назначения на первые переходные матчи за право выступать в Мир Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. В «стыках» встретятся «Урал» и махачкалинское «Динамо», а также «Ротор» и «Акрон».

20 мая (среда)

«Урал» – «Динамо» Махачкала: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Матвей Заика; VAR – Иван Абросимов; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Эдуард Малый.

«Ротор» – «Акрон»: судья – Игорь Капленков, помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Данил Набока; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Зуев.

Материалы по теме
Официально
«Акрон» назвал тренера, который будет руководить командой в стыковых матчах с «Ротором»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android