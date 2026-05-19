Объявлены судейские назначения на первые переходные матчи за право выступать в РПЛ

РФС на официальном сайте объявил судейские назначения на первые переходные матчи за право выступать в Мир Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. В «стыках» встретятся «Урал» и махачкалинское «Динамо», а также «Ротор» и «Акрон».

20 мая (среда)

«Урал» – «Динамо» Махачкала: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Матвей Заика; VAR – Иван Абросимов; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Эдуард Малый.

«Ротор» – «Акрон»: судья – Игорь Капленков, помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Данил Набока; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Зуев.