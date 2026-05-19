Константин Генич назвал тренера, которого стоит рассмотреть ЦСКА

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич посоветовал московскому ПФК ЦСКА обратить внимание на тренерскую кандидатуру Рашида Рахимова, который ранее работал в «Рубине».

«ЦСКА нужен системный тренер. Если вы хотите требовательного, жёсткого и амбициозного тренера без работы, то почему бы не рассмотреть Рашида Рахимова? Тем более он отлично знает РПЛ. Он выстроит футбол в схеме 3-4-3, где нужно будет много двигаться, прессинговать, «втыкаться». Но этот вариант работал при Николиче», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Полный выпуск подкаста с Геничем: