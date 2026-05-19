Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фундаментальный игрок». Погребняк назвал лучшего футболиста сезона РПЛ

«Фундаментальный игрок». Погребняк назвал лучшего футболиста сезона РПЛ
Комментарии

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк назвал лучшего, по его мнению, футболиста в завершившемся сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Лучший игрок сезона РПЛ — Кордоба. Здесь дело не в количестве голов, хотя он провёл результативный сезон. Просто по тому, как он цепляется, ведёт борьбу. Это фундаментальный игрок для «Краснодара». Лучше него игрока я не вижу», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занял первое место в чемпионате России, набрав 68 очков в 30 турах. «Краснодар» расположился на второй строчке с 66 очками. Нападающий «быков» Джон Кордоба с 17 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Материалы по теме
Сборная 30-го тура РПЛ. Герой дерби, стена «Краснодара» и новый чемпион
Сборная 30-го тура РПЛ. Герой дерби, стена «Краснодара» и новый чемпион
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android