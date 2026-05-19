«Фундаментальный игрок». Погребняк назвал лучшего футболиста сезона РПЛ

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк назвал лучшего, по его мнению, футболиста в завершившемся сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Лучший игрок сезона РПЛ — Кордоба. Здесь дело не в количестве голов, хотя он провёл результативный сезон. Просто по тому, как он цепляется, ведёт борьбу. Это фундаментальный игрок для «Краснодара». Лучше него игрока я не вижу», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занял первое место в чемпионате России, набрав 68 очков в 30 турах. «Краснодар» расположился на второй строчке с 66 очками. Нападающий «быков» Джон Кордоба с 17 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром РПЛ.