Сергей Кирьяков: уровень некоторых игроков «Спартака» вызывает сомнения

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о нестабильности московского «Спартака» в минувшем сезоне.

«Однозначно, «Спартак» сам виноват, что не взял бронзу. ЦСКА им сделал такие условия. Красно-белые могли обыграть команду, которая борется за выживание. Если команда претендует на то, чтобы влезть в тройку, она такие матчи с «Динамо» Махачкала должна выигрывать за счёт класса. А его не видно. Можно добавить непонятную игру «Спартака» с «Крыльями Советов». Нет стабильности. Яркие матчи чередовались провальными. Уровень некоторых игроков «Спартака» вызывает сомнения.

С такими футболистами не представляется возможным бороться за самые высокие места. В этом тоже можно упрекнуть селекционную службу клуба. Недостаточно собрали игроков уровня Барко, который выделяется на фоне всех легионеров. Очевидно, у «Спартака» есть ошибки во всех направлениях. Надо делать выводы и планировать работу, чтобы в следующем сезоне с первых туров «Спартак» уже был вверху и составлял конкуренцию «Краснодару» и «Зениту», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

