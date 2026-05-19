Кабальеро войдёт в тренерский штаб Марески в «Манчестер Сити» — Крук

Экс-голкипер «Манчестер Сити» Вилли Кабальеро станет частью тренерского штаба Энцо Марески, когда тот возглавит «горожан». Об этом сообщает журналист и инсайдер Алекс Крук.

Вилли Кабальеро выступал за «Манчестер Сити» с 2014 по 2017 год, вместе с командой он выиграл Кубок английской лиги. Помимо этого, в послужном списке бывшего вратаря есть «Саутгемптон», «Челси», «Малага» и другие команды. После завершения игровой карьеры аргентинец работал в качестве помощника тренера в «Лестер Сити» и «Челси».

На данный момент «Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.