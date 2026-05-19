Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимощук ответил на слова Кордобы, что пенальти «Зенита» в игре с «Ростовом» вызвал смех

Тимощук ответил на слова Кордобы, что пенальти «Зенита» в игре с «Ростовом» вызвал смех
Комментарии

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на слова нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, который заявил, что пенальти в матче сине-бело-голубых с «Ростовом» (1:0) в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги вызвал у него смех.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'    
Удаления: Чистяков – 73' / нет

— Кордоба говорит, что его рассмешил пенальти в ворота «Ростова».
— Можно говорить что угодно. Нас тоже многое смешило в этом сезоне. Но мы выиграли и заслуженно стали чемпионами.

— Некоторые игроки «Краснодара» считают, что вы простимулировали «Динамо» в их очном матче.
— Это смешно. Мы тоже могли про это говорить в нашем матче с «Ростовом», — приводит слова Тимощук издание «РБ Спорт».

Материалы по теме
Чемпионская раздевалка «Зенита». Невероятные эмоции!
Истории
Чемпионская раздевалка «Зенита». Невероятные эмоции!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android