Тимощук ответил на слова Кордобы, что пенальти «Зенита» в игре с «Ростовом» вызвал смех
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на слова нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, который заявил, что пенальти в матче сине-бело-голубых с «Ростовом» (1:0) в 30-м туре Мир Российской Премьер-Лиги вызвал у него смех.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 14'
Удаления: Чистяков – 73' / нет
— Кордоба говорит, что его рассмешил пенальти в ворота «Ростова».
— Можно говорить что угодно. Нас тоже многое смешило в этом сезоне. Но мы выиграли и заслуженно стали чемпионами.
— Некоторые игроки «Краснодара» считают, что вы простимулировали «Динамо» в их очном матче.
— Это смешно. Мы тоже могли про это говорить в нашем матче с «Ростовом», — приводит слова Тимощук издание «РБ Спорт».
