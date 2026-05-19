Тренер «Астон Виллы» Эмери поделился ожиданиями от финала Лиги Европы УЕФА

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем финальном матче Лиги Европы УЕФА с «Фрайбургом». Встреча состоится 20 мая на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле.

«В финалах нет фаворитов. Слишком много деталей и нюансов: одна красная карточка, быстрый пропущенный или забитый мяч — всё это эмоционально влияет. Мой опыт подсказывает: нужно готовить команду так, чтобы игроки проживали финал, не думая о последствиях. Размышляли только о том, что нужно делать на поле 90 минут. И даже были готовыми к дополнительному времени или серии пенальти», — приводит слова Эмери AS.

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм Хотспур».