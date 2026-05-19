Яя Туре может стать тренером «Слована» — источник

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может стать тренером братиславского «Слована». Об этом сообщает Futbalové Zákulisie в социальной сети X.

Сообщается, что в списке кандидатов на пост тренера команды есть и другие имена, одним из которых является экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Хорватии Игор Бишчан.

Ранее Туре работал в академии «Тоттенхэм Хотспур», а также трудился в роли помощника тренера в бельгийском «Стандарде» и сборной Саудовской Аравии.

По итогам сезона-2025/2026 «Слован» стал чемпионом Словакии. Команда является 27-кратным чемпионом страны, если учитывать и титулы времён Чехословакии.

