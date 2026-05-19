Дегтярёв — о лимите на легионеров в РПЛ: через год посмотрю, пошли деньги на детей или нет

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв пообещал вновь ужесточить лимит на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге через год, если клубы не увеличат расходы на детский футбол. С сезона-2026/2027 число иностранцев в заявках команд РПЛ будет ограничено 12 игроками, а одновременно выпускать на поле можно будет до семи человек.

«Есть 16 клубов Премьер-Лиги, их суммарный бюджет, по их подсчётам — я ничего не придумываю — 120 млрд в год. Бюджет Министерства спорта — 74. На всю страну: на стройку, на зарплаты, на забеги, на реконструкции, на зарплаты тренерам и так далее. Мне стало интересно, сколько клубы РПЛ тратят на свои академии, где воспитывают детей. Их данные — 7 млрд. Это я ещё не посчитал. Если я посчитаю, будет 150, и будет не 7, а 2 млрд.

Как их сподвигнуть к тому, чтобы они вкладывались в спорт, а не рассуждали на разных площадках о космических кораблях, которые должны бороздить просторы вселенной? Иными словами, чтобы Дегтярёв и Минспорта занимались всем, где-то изыскивали средства, а они рассуждали. Один только у государства есть регуляторный элемент — это регулирование приказом министра числа легионеров во внутреннем чемпионате. Я год назад их предупредил: «Я вас буду регулировать». Что произошло? Вы думаете, увеличение денег пошло на детей, начали подписывать молодых игроков, простраивать траекторию, юридически защищать, заниматься медициной, образованием, родителям помогать футболистов? Весь год обсуждали.

Пришлось подписать приказ. Пока снижение на одного легионера. Он [приказ] не на год, он бессрочный. Но через год, я обещаю, я к этой теме вернусь и посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если не пошли, ещё меньше сделаю — шесть и 11. Целевая, мне кажется, справедливая цифра, и не только мне, сторонников у меня достаточно, — это 10 в заявке и пять на поле иностранцев. Придём мы к ней или нет — покажет время и социальная ответственность клубов.

Чтобы было понятно: я не обращаю взор на чьи-то чужие деньги. Из этих 120 млрд под 80 млрд — это или государственные, или квазигосударственные деньги, то есть госкорпорации и госкомпании. И вот из них ещё под 80% уходит на зарплаты легионерам, агентам. Ну что это такое? Это безобразие, я считаю. Приказ подписан — следующий сезон будет 12 в заявке, семь на поле. И в течение года я посмотрю, как они будут себя вести», — заявил Дегтярёв в подкасте «Гибкий ЗОЖ».