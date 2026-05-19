Павел Погребняк прокомментировал вылет «Пари НН» и «Сочи» из РПЛ

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о вылете «Сочи» и «Пари НН» из Мир РПЛ по итогам сезона.

«Несмотря на то что «Сочи» выдал такую выдающуюся серию в концовке сезона, не хватило очков. Что касается «Пари НН», то непонятное увольнение Шпилевского за два тура до конца чемпионата. Большие сомнения в правильности решения. Я не могу сказать, что с ним они бы точно остались, но для меня непонятная рокировка. Это внутренняя политика. Хорошо, что от них не уходит букмекер, как они сказали. Мы вправе ждать «Пари НН» снова в РПЛ после следующего сезона», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.